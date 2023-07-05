В Литве заявили о невозможности формирования для размещения в стране сил ПВО стран НАТО

По словам президента Гитанаса Науседы, это связано с недостатком резервов вооружений

ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. Формирование для постоянного размещения в Литве сил противовоздушной обороны (ПВО) союзников по НАТО пока невозможно из-за проблем с комплектацией вооружения. Об этом в среду в интервью агентству BNS заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Постоянное размещение в нашей стране контингента противовоздушной обороны невозможно из-за недостатка резервов вооружений", - сказал он.

Вильнюс в связи с этим предложил альтернативный план. "Нами предложен вариант размещения систем ПВО на ротационной основе, когда члены НАТО подключаются с тем, что могут на тот или иной момент направить в Литву", - отметил Науседа.

Он напомнил, что аналогичным образом на протяжении нескольких лет организовано патрулирование в воздушном пространстве стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией. Контроль в их небе осуществляют союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на литовской авиабазе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.