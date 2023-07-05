Верховный суд Мьянмы рассмотрел последнюю из апелляций экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

По данным Reuters, решение ожидается в течение двух месяцев

БАНГКОК, 5 июля. /ТАСС/. Верховный суд Мьянмы рассмотрел в среду последнюю из апелляционных жалоб бывшего государственного советника Аун Сан Су Чжи в отношении вынесенных обвинительных приговоров. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, решение ожидается в течение двух месяцев.

По его данным, адвокаты Аун Сан Су Чжи обжаловали в суде приговоры по уголовным делам о нарушении закона о государственной тайне и фальсификации выборов. Бывший госсоветник Мьянмы не присутствовала на судебном заседании.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии 78-летняя Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

После прихода военных к власти в стране продолжаются акции против смещения гражданского правительства, которые часто выливаются в диверсионные вылазки. По данным правозащитников, с 1 февраля 2021 года в Мьянме были убиты 3,4 тыс. человек, более 21,9 тыс. задержаны.