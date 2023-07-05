Болгарская оппозиция выступила против продажи Киеву российских реакторов АЭС "Белене"

Депутат от БСП Георгий Свиленски намекнул, что российские инженеры не смогут установить их и ввести в эксплуатацию

СОФИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Депутаты от оппозиционных партий "Возрождение" и Болгарской социалистической партии (БСП) выступают против проведения внеочередного заседания парламентского комитета по энергетике, темой которого должен стать вопрос продажи Украине реакторов для АЭС "Белене" российского производства. Об этом в среду сообщило Болгарское национальное радио.

"Вы продаете российские реакторы Украине. Вы смеетесь над этими людьми? Вы хотите, чтобы завтра сюда приехал [украинский] президент и увидел, как нагло ведет себя болгарский парламент, болгарское государство по отношению к страдающему народу Украины, и вы тут ожидаете, что российские инженеры поедут и установят их и введут в эксплуатацию. Люди, одумайтесь", - заявил депутат от БСП Георгий Свиленски.

"В чем именно заключается срочность [созыва] этого комитета, учитывая, что проект [сделки] был представлен вчера? По нему еще нет ни одного мнения. Я напоминаю, что Болгария не имеет энергетической стратегии с 2020 года", - отметила представительница "Возрождения" Искра Михайлова.

Ранее представители правящей коалиции в лице партий "Граждане за европейское развитие Болгарии", Союз демократических сил (ГЕРБ - СДС), блока "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), а также поддержавшего их Движения за права и свободы предложили продать украинским властям российское оборудование с недостроенной АЭС "Белене": два реактора, четыре парогенератора и четыре циркуляционных насоса. Оно не может использоваться для завершения проекта строительства АЭС "Белене" из-за невозможности допуска российских специалистов в условиях санкций. Болгарское правящее большинство намерено использовать вырученные средства для расчета с американской компанией Westinghouse за работы по возведению новых реакторов на действующей АЭС "Козлодуй".

4 июля болгарские СМИ сообщили о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить республику в четверг. Власти страны официально не подтверждают и не опровергают данные сведения.