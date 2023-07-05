Власти Франции высоко оценили работу соцсетей по фильтрации контента о беспорядках

Официальный представитель правительства Оливье Веран, отметил что французский кабмин также изучает вопрос ограничения работы соцсетей в кризисных ситуациях

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Франции приветствуют работу соцсетей по фильтрации контента, связанного с недавними беспорядками. Об этом заявил в среду официальный представитель правительства Оливье Веран.

"Правительство уделяло особенное внимание и цифровой среде: крупные платформы услышали наш запрос и быстро убрали указанный контент. Это эффективное сотрудничество стало предварительным этапом перед введением новых юридических рамок, которые вступят в силу с 25 августа после внедрения закона ЕС о цифровых услугах (DSA)", - сказал он.

Ограничение работы соцсетей

"Мы рассчитываем, что межпартийная рабочая группа, которая включала бы политиков с разных концов политического спектра, представителей обеих палат парламента, могла бы рассмотреть изменения в законопроекте о кибербезопасности и регулировании цифровой сферы, представленном на совете министров несколько недель назад", - сказал Веран.

Он напомнил, что ранее правительство выступило с призывом в адрес цифровых платформ о необходимости удаления в кратчайшие сроки контента, пропагандирующего насилие. Также власти потребовали раскрытия личности людей, распространяющих такие призывы и поощряющих насилие в публичных дискуссиях. "Анонимности в случае совершения преступления быть не может", - подчеркнул Веран.

По словам представителя правительства, изменения, которые будут обсуждать представители рабочей группы, будут касаться ограничения функционирования тех или иных соцсетей, в частности передачи информации о геолокации.

Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов в более чем €1 млрд. По словам министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра, участники беспорядков с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране.

30 июня президент Франции Эмманюэль Макрон осудил распространение в социальных сетях призывов к насилию и призвал администрации интернет-платформ раскрывать властям данные авторов таких сообщений. Он заявил, что власти будут ожидать от администраторов соцсетей "удаления наиболее насильственных призывов". 4 июля на совещании в Елисейском дворце с мэрами коммун, затронутых беспорядками, Макрон заявил, что не исключает в будущем возможности отключения социальных сетей во Франции в кризисных ситуациях.