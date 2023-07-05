В офисе Зеленского назвали конфликт на Украине "золотым лотерейным билетом" для Запада

Советник главы ведомства Михаил Подоляк упрекнул партнеров Киева в том, что поставки вооружения приходится "выгрызать зубами"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Боевые действия, которые сейчас идут на Украине, стали для Запада "золотым лотерейным билетом", потому что "борьбу с его стратегическим противником ведет третья страна на своей территории". Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, вновь упрекнув партнеров Киева в том, что поставки вооружения приходится "выгрызать зубами".

"Только представьте, <...> вам удастся вытащить золотой лотерейный билет. Другая страна <...> уничтожает боевой потенциал вашего главного стратегического противника, ведя войну на своей территории и теряя своих людей", - написал он в Twitter.

При этом Подоляк вновь упрекнул западных партнеров в том, что решения о поставках Украине вооружения принимаются, по мнению Киева, слишком медленно. "Каждое решение приходится буквально выгрызать зубами, теряя месяцы на пустую болтовню и лоббистские информационные кампании. Фантастика", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе, когда власти ДНР и ЛНР сообщали о самых интенсивных за последнее время обстрелах со стороны украинских войск, 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. При этом власти Украины неоднократно настаивали на передаче Киеву еще большего количества вооружения, более современных образцов, а также дальнобойных ракет и авиации.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине. В свою очередь Путин ранее отмечал, что страны Запада используют украинский кризис как повод, чтобы прикрыть свои экономические ошибки.