Родители участников погромов во Франции получат штрафы в случае неявки на суд

Официальный представитель правительства Оливье Веран сообщил, что около трети из 3,6 тыс. задержанных в ходе беспорядков - несовершеннолетние

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Франции намерены выписывать штрафы родителям несовершеннолетних, которые откажутся предстать перед судом за участие их детей в погромах на территории республики. Об этом заявил в среду официальный представитель правительства Оливье Веран.

"Родителей заставят отвечать за свои обязанности: штрафы и курсы родительской ответственности для тех, кто не отвечает на вызовы в суд по делу своего ребенка", - сообщил он.

По словам Верана, около трети из 3,6 тыс. задержанных в ходе беспорядков - несовершеннолетние, а в ночь с воскресенья на понедельник таковых было более половины. "Это неприемлемо, когда молодые люди, порой в возрасте всего 12 лет, собираются в банды, чтобы выходить по ночам на улицы города и чинить насилие. И неприемлемо, чтобы родители допускали такие ситуации", - сказал Веран.

По его словам, благодаря действиям сил правопорядка, "насилие спадает, и мы наблюдаем постепенное возвращение к норме с воскресенья". В то же время представитель правительства подчеркнул необходимость проведения "глубокой работы для того, чтобы понять, что нужно изменить", в том числе в системе образования. Соответствующая работа будет начата со следующей недели.

Движение предпринимателей Франции (MEDEF) оценило убытки от погромов в более чем €1 млрд. По словам министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра, участники беспорядков с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране.