Президент Литвы анонсировал на саммите НАТО предложения Украине, которые ее не разочаруют

Однако, по словам Гитанаса Науседы, это не будут заверения о приеме в блок после прекращения военных действий

ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. Украина на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля получит предложения НАТО, которые ее не разочаруют, но это не будут заверения о приеме в блок после прекращения военных действий. Такое заявление сделал в среду в интервью агентству BNS президент Литвы Гитанас Науседа.

"Надеюсь, что в оставшиеся до саммита дни партнеры найдут формулировки, которые не разочаруют Украину, и что в них будет сказано больше, чем мы говорили до сих пор", - приводит агентство его слова.

По оценке президента, страны НАТО пока расходятся во мнении, что можно сказать и от чего следует воздержаться. "Двери НАТО остаются открытыми, но одни через эти двери проходят очень быстро, а другие никак не могут найти проход", - отметил Науседа.

Он рассчитывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский примет в саммите непосредственное участие. "Надеюсь, он прибудет в Вильнюс, где получит, возможно, не до конца все то, на что рассчитывал, но многое", - заявил Науседа.