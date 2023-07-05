Талибы заявили о своем праве участвовать в саммитах ШОС

Шанхайскую организацию сотрудничества основали 15 июня 2001 года в Шанхае

ДУБАЙ, 5 июля. /ТАСС/. Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) утверждает, что представители сформированного движением правительства имеют законное право участвовать в саммитах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующее заявление МИД талибов опубликовал в среду в Twitter.

"Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) приветствует проведение таких встреч для улучшения координации с целью обеспечения региональной безопасности и развития сотрудничества, а также считает участие Афганистана (который является наблюдателем в организации) в таких встречах своим законным правом", - говорится в нем.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан. Во вторник в онлайн-формате прошло 23-е заседание Совета глав государств ШОС, на котором председательствовала Индия. На саммите было объявлено о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения. Республика стала девятым членом организации. Также Белоруссия подписала меморандум об обязательствах, который запустил процедуру ее полноценного присоединения к организации.