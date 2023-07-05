Комитет Бундестага одобрил сделку по покупке Германией у США вертолетов Chinook

Как сообщило агентство DPA, стоимость сделки оценивается в €7,2 млрд

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Комитет Бундестага по обороне одобрил запланированную сделку по покупке Германией 60 вертолетов CH-47F Chinook у американской компании Boeing. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на участников заседания.

Общая стоимость сделки оценивается в €7,2 млрд. Сюда добавляются еще почти €750 млн для подготовки инфраструктуры для эксплуатации вертолетов.

Ранее портал Business Insider писал о том, что Германия планировала выделить €6 млрд на покупку вертолетов, однако из-за проблем с компонентами итоговая стоимость в итоге якобы может оказаться в два раза больше. По его информации, США дали Германии понять, что желаемое оборудование требует больших затрат, поскольку некоторые компоненты даже не были полностью разработаны.

В конце февраля 2022 года власти ФРГ решили направить €100 млрд на нужды Вооруженных сил страны, одной из приоритетных статей расходов должна была стать покупка новых транспортных вертолетов. 60 моделей CH-47F Chinook планируется приобрести у США к 2030 году.