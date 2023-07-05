Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Они принимаются до 15 августа на электронную почту ege2023@obrnadzor.gov.ru

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене. Такие опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной, как усовершенствовать содержание контрольных измерительных материалов, принимаются на электронную почту ege2023@obrnadzor.gov.ru до 15 августа.

"Все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами ведомства, а наиболее интересные из них вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества", - рассказали в Рособрнадзоре.