В разведсообществе США признали активную роль ЦРУ в конфликте на Украине

Как заявил журналу Newsweek высокопоставленный сотрудник в администрации президента США, "на Украине идет тайная война с тайными правилами"

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) активно участвует в конфликте на Украине и выступает в качестве "основного переговорщика". Об этом в среду сообщил журнал Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.

"На Украине идет тайная война с тайными правилами <...>, что требует от ЦРУ играть огромную роль в качестве основного шпиона, переговорщика, поставщика, разведчика", - приводит журнал слова высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Джо Байдена. "Находится ли ЦРУ на территории Украины? Да", - говорит другой источник журнала.

По словам другого представителя американского разведсообщества, "ЦРУ очень активно участвует в конфликте, не нарушая при этом основного обещания администрации Байдена", что американские военные не будут участвовать в конфликте напрямую. "Не стоит недооценивать приоритет администрации Байдена, заключающийся в том, чтобы уберечь американцев от опасности и заверить Россию в том, что им не нужна эскалация", - считает источник.

Как сообщила 30 июня газета The Washington Post, в июне Бернс во время непубличной поездки на Украину обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению до конца нынешнего года переговоров с Москвой. Он также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством местного разведсообщества. Целью визита было подтверждение приверженности вашингтонской администрации обмену разведданными.