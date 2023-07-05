Фидан и Блинкен обсудили зерновую сделку и членство Швеции в НАТО

Стороны также поговорили о сотрудничестве в борьбе с угрозой синтетических наркотиков

СТАМБУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в среду по телефону с госсекретарем США Этони Блинкеном реализацию черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля, вопросы вступления в НАТО Швеции и совместной борьбы с наркобизнесом. Об этом сообщил турецкий МИД по итогам состоявшихся переговоров.

"В ходе разговора были рассмотрены вопросы расширения НАТО, стамбульское зерновое соглашение, а также сотрудничество в борьбе с угрозой синтетических наркотиков и предстоящая 7 июля в США международная встреча, которая посвящена этой проблеме", - говорится в сообщении министерства в Twitter.