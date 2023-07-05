В Болгарии призвали уволить министра обороны из-за слов о нарушении Конвенции Монтрё

Глава болгарского оборонного ведомства ранее заявил, что "независимо от ограничений конвенции, София должна иметь возможность помочь союзникам в обеспечении безопасности"

СОФИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Глава оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова призвала к немедленной отставке министра обороны республики Тодора Тагарева в связи с его высказываниями о возможности нарушения Софией положений Конвенции Монтрё о режиме нахождения военных кораблей третьих стран в Черном море. Об этом в среду сообщило Болгарское телеграфное агентство.

Нинова подчеркнула, что высказывания Тогарева о возможности нарушения Софией положений Конвенции ради "помощи союзникам" является категорическим нарушением данного договора, участником которого является Болгария.

Ранее глава болгарского оборонного ведомства в своем выступлении перед сотрудниками военной разведки страны заявил о том, что "независимо от ограничений Конвенции Монтрё, София должна иметь возможность помочь союзникам в обеспечении безопасности". Лидер оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов назвал данные слова противоречащими национальным интересам и обвинил Тогарева в планах по созданию военно-морской базы США в порте Бургас на черноморском побережье республики.

Конвенция Монтрё была подписана 20 июля 1936 года и вступила в силу 9 ноября того же года. Она закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, передав ей функции по наблюдению и контролю за проходами судов через проливы. При этом конвенция регулирует именно проход военных кораблей, для гражданских судов всех стран сохранена свобода прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.