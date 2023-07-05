Посол Грузии на Украине вернется в Тбилиси после рекомендации Киева покинуть страну

Георгию Закарашвили рекомендовали покинуть страну для консультаций из-за ситуации вокруг бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили

ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили в ближайшее время вернется в Тбилиси после рекомендации украинских властей покинуть страну для консультаций из-за ситуации вокруг бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщил журналистам глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

"Посол вернется в Грузию в ближайший период. Также очень важно, на основании чего было принято это непонятное решение. Считаю, что в отношении бывшего президента все очевидно - все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили", - заявил министр.

Как подчеркнул Дарчиашвили, Грузия продолжит помогать Украине, и "ни одно безответственное решение" не заставит грузинские власти свернуть с этого пути.

Саакашвили в понедельник из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел сильно исхудавшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили, который имеет украинское гражданство. В МИД Грузии решение Киева назвали крайней формой обострения дипломатических отношений, а также вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.