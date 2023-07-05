Экс-генпрокурор Украины сообщил о своем увольнении из армии

Юрий Луценко командовал взводом ударных беспилотников с февраля 2023 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Украины (2016-2019 годы) Юрий Луценко, который с февраля командовал взводом ударных беспилотников, сообщил, что уволен со службы по состоянию здоровья.

"Военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской), добавив, что дальше планирует заняться волонтерской деятельностью.

При этом Луценко не уточнил, что стало причиной инвалидности. В 2020 году он сообщал украинским СМИ, что болен раком и проходит лечение за рубежом. Связано ли увольнение из армии с последствиями перенесенного заболевания, неизвестно.

Луценко дважды занимал должность министра внутренних дел Украины - в 2005-2006 и в 2007-2010 годы, с мая 2016 по август 2019 года был генеральным прокурором страны, неоднократно избирался депутатом парламента.

В феврале этого года был назначен командиром взвода ударных беспилотников в звании капитана. По информации украинских СМИ, до этого он присоединился к силам самообороны Киева. На своей странице в Facebook часто выкладывал видео из зоны боевых действий.