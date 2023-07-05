Полиция Франции заявила, что наркодилеры могли пресекать погромы для сохранения бизнеса

При этом, по словам официального представителя регионального отделения полицейского профсоюза Alliance Police Nationale Рюди Манна, решающую роль в снижении интенсивности беспорядков сыграло улучшение организации работы правоохранительных органов

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Торговцы наркотиками могли сыграть большую роль в предотвращении беспорядков в криминогенных кварталах французских городов, поскольку погромы мешают их бизнесу. Об этом заявил в эфире телеканала CNEWS в среду официальный представитель регионального отделения полицейского профсоюза Alliance Police Nationale Рюди Манна.

"Я думаю, что наркодилеры сыграли большую роль: в "трудных кварталах" <...> смотрящие за точками продажи наркотиков просто сказали, что "если вы устроите погром здесь, приедет полиция, тогда мы не сможем больше работать". Поэтому, я уверен, они сказали, мол, "прекращайте свои глупости, конец игры, отправляйтесь по домам", - заявил он.

По словам Манна, в этот раз интересы торговцев наркотиками совпали с интересами государства. В то же время он подчеркнул, что решающую роль в снижении интенсивности беспорядков все же сыграло улучшение организации работы правоохранительных органов.

"По сути, наркоторговцы - прагматичные люди; они - владельцы "магазинов", пусть и нелегальных, но все же магазинов. И как владельцы магазинов, они не любят, когда "разбивают" их витрины", - заявил изданию Lyon Capital журналист-расследователь и эксперт в области борьбы с организованной преступностью Фредерик Плокен.

Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. По словам министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра, участники беспорядков с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране.