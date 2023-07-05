5 июля, 13:22
Беспорядки во Франции

Полиция Франции заявила, что наркодилеры могли пресекать погромы для сохранения бизнеса

При этом, по словам официального представителя регионального отделения полицейского профсоюза Alliance Police Nationale Рюди Манна, решающую роль в снижении интенсивности беспорядков сыграло улучшение организации работы правоохранительных органов

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Торговцы наркотиками могли сыграть большую роль в предотвращении беспорядков в криминогенных кварталах французских городов, поскольку погромы мешают их бизнесу. Об этом заявил в эфире телеканала CNEWS в среду официальный представитель регионального отделения полицейского профсоюза Alliance Police Nationale Рюди Манна.

Читайте также
Что известно о протестах во Франции

"Я думаю, что наркодилеры сыграли большую роль: в "трудных кварталах" <...> смотрящие за точками продажи наркотиков просто сказали, что "если вы устроите погром здесь, приедет полиция, тогда мы не сможем больше работать". Поэтому, я уверен, они сказали, мол, "прекращайте свои глупости, конец игры, отправляйтесь по домам", - заявил он.

По словам Манна, в этот раз интересы торговцев наркотиками совпали с интересами государства. В то же время он подчеркнул, что решающую роль в снижении интенсивности беспорядков все же сыграло улучшение организации работы правоохранительных органов.

"По сути, наркоторговцы - прагматичные люди; они - владельцы "магазинов", пусть и нелегальных, но все же магазинов. И как владельцы магазинов, они не любят, когда "разбивают" их витрины", - заявил изданию Lyon Capital журналист-расследователь и эксперт в области борьбы с организованной преступностью Фредерик Плокен.

Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. По словам министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра, участники беспорядков с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация