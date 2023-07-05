5 июля, 13:19

В МО Литвы сообщили об отсутствии замечаний по региональным оборонным планам НАТО

Глава ведомства Арвидас Анушаускас не уточнил, какого характера замечания, если они имелись, были, возможно, высказаны ранее

ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. Оборонные планы НАТО для восточного фланга альянса, в том числе для стран Балтии и Польши, существенных замечаний у членов Североатлантического альянса не вызвали. Об этом в среду заявил журналистам глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"В отношении военной составляющей планов никаких замечаний больше нет", - сказал он. Министр не уточнил, какого характера замечания, если они имелись, были, возможно, высказаны ранее.

В Вильнюсе рассчитывали, что эти документы могут быть утверждены до саммита Североатлантического альянса в столице Литвы, который пройдет 11-12 июля.

"Согласование планов продолжается. У партнеров есть замечания по другим документам саммита, поэтому весь пакет придерживают, чтобы в нем не оказалось неприемлемых формулировок", - пояснил задержку Анушаускас. 

Теги:
Литва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация