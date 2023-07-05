Во Львовской области за полгода демонтировали около 100 советских памятников

Семь территориальных общин области уже полностью избавились от таких памятников, отметил замруководителя областной военной администрации Андрей Годик

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 100 памятников советской эпохи было демонтировано во Львовской области за полгода. Об этом сообщил заместитель руководителя областной военной администрации (ОВА) Андрей Годик.

"С начала года нам вместе с общинами и рабочими группами в районах удалось демонтировать около 100 памятников тоталитарного прошлого", - приводятся его слова в Telegram-канале ОВА.

По его словам, рабочая группа "по декоммунизации области" выявила 260 подлежащих демонтажу объектов. При этом, добавил он, семь территориальных общин области уже полностью избавились от таких памятников.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что власти региона намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца этого года.

Переименование географических объектов и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий, связанных с Россией. В нынешнем году процесс переименования топонимов и сноса монументов на Украине продолжается быстрыми темпами. В конце июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать на Украине более 1 400 топонимов в рамках продолжающейся "дерусификации" страны.