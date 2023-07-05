СМИ: Филиппины вводят электронные визы для иностранцев с целью поддержки туриндустрии

Это сделает процесс подачи заявления на визу более быстрым, эффективным и удобным, сказал заместитель министра иностранных дел страны Хесус Доминго

БАНГКОК, 5 июля. /ТАСС/. Филиппины до сентября введут систему электронных виз для всех желающих посетить страну с туристическими и деловыми целями. Об этом в среду сообщил телеканал GMI.

Заместитель министра иностранных дел Филиппин Хесус Доминго указал, что у иностранных граждан теперь появится возможность подавать заявления на получение филиппинских виз удаленно с помощью компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств. "Это сделало бы процесс подачи заявления на визу более быстрым, эффективным и удобным для иностранных граждан, желающих посетить Филиппины с туристическими и деловыми целями", - сказал он.

"Запуск электронных виз является частью политики президента Фердинанда Маркоса - младшего, направленной на значительное укрепление и трансформацию туристической индустрии Филиппин с целью увеличения числа туристов в 2023 году и в последующий период", - добавил Доминго, подчеркнув, что нововведение будет особенно удобным для туристов из Китая, которым для посещения Филиппин требуется виза. Министерство туризма страны ожидает прибытия 1,7 млн китайских туристов в этом году.

Россиянам для посещения Филиппин виза не нужна, однако срок безвизового пребывания ограничен 30 днями.