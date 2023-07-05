Глава столичного региона Франции призвала снизить возраст уголовной ответственности

Валери Пекресс считает приемлемым возраст 16 лет

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Глава столичного региона Франции Валери Пекресс призвала снизить возраст уголовной ответственности с 18 до 16 лет на фоне беспорядков, произошедших на территории страны в последние дни при активном участии несовершеннолетних. Об этом она заявила в среду в интервью радио RTL.

"Необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет, поскольку сегодня преступники все моложе и моложе. Мы видели на улицах взрослых, которые управляли действиями молодежи, потому что знают, что им [несовершеннолетним] ничего за это [противоправное поведение] не будет", - сказала она. Глава Иль-де-Франс напомнила, что средний возраст задержанных в ходе беспорядков составляет 17 лет, и на этом фоне призвала также усилить ответственность семьи за их действия, в том числе за счет выселения их из социального жилья.

"Проблема сегодня заключается в том, что у нас есть система ювенальной юстиции, которая не способна обеспечить над ними [несовершеннолетними] судебный процесс по ускоренной процедуре", - заявила Пекресс. В этой связи она призвала "испортить каникулы" участникам погромов и "быстро наказать их <…> и запереть там, где они не смогут нарушать общественный порядок". Пекресс напомнила, что во Франции существует 50 центров временного содержания для несовершеннолетних и выступила в этой связи с предложением увеличить их количество вдвое.