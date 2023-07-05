NBC: Тайвань не считает угрозу конфликта с КНР неизбежной, но готовится к нему

По словам главы внешнеполитического ведомства Джозефа У, остров разделяет позицию по этому вопросу министра обороны США Ллойда Остина, который говорил, что конфликт вокруг Тайваня "ни неизбежен, ни неминуем"

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Тайвань не рассматривает угрозу конфликта с Пекином как неизбежную, но готовится к такой возможности. Об этом в среду сообщил глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У.

"Мы не считаем угрозу неизбежной, но она возрастает. Она довольно очевидна", - приводит его слова телеканал NBC.

По словам чиновника, Тайвань разделяет позицию по этому вопросу министра обороны США Ллойда Остина, который говорил, что конфликт вокруг Тайваня "ни неизбежен, ни неминуем".

"Если мы не хотим или не способны защитить себя, как я думаю, мы не имеем права просить помочь Тайваню другие страны", - сказал он.

Как отмечает телеканал, в вооруженных силах острова служат 210 тыс. человек, а Китае - более 2 млн военных. Тайвань стремится улучшить средства самообороны и подготовку военнослужащих и резервистов. Остров с 2024 года увеличит срок обязательной военной службы для мужчин с 4 месяцев до 12. Также Тайвань требует от США ускорить поставку 66 истребителей F-16, которые он приобрел еще в 2019 году.

О ситуации вокруг Тайваня

Минобороны КНР в среду заявило, что новые поставки Соединенными Штатами вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку. В заявлении указано, что Китай призывает американскую сторону соблюдать принцип "одного Китая" и немедленно прекратить продажу вооружений Тайваню, а также любые формы военных контактов между США и этим островом.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.