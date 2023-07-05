5 июля, 13:45,
обновлено 5 июля, 14:19
Военная операция на Украине

Британия анонсировала начало подготовки украинских летчиков в августе

Nicolas Economou/ NurPhoto via Reuters Connect
© Nicolas Economou/ NurPhoto via Reuters Connect

В Минобороны королевства отметили, что в занятиях будут участвовать до 20 пилотов ВСУ

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Подготовка украинских военных летчиков к управлению западной техникой начнется в Великобритании с августа, в занятиях будут принимать участие до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

"Великобритания начнет базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе", - говорится в опубликованном письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Палаты общин британского парламента Люка Полларда, представляющего оппозиционную Лейбористскую партию. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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