Британия анонсировала начало подготовки украинских летчиков в августе

В Минобороны королевства отметили, что в занятиях будут участвовать до 20 пилотов ВСУ

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Подготовка украинских военных летчиков к управлению западной техникой начнется в Великобритании с августа, в занятиях будут принимать участие до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

"Великобритания начнет базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе", - говорится в опубликованном письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Палаты общин британского парламента Люка Полларда, представляющего оппозиционную Лейбористскую партию.