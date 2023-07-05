Додон считает, что Молдавии необходимо восстановить отношения с Россией

По словам бывшего президента Молдавии, это в интересах населения республики

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Молдавии необходимо восстановить отношения с Россией, так как это в интересах населения республики. Об этом заявил в среду бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

"Нам нужно работать и развивать отношения с Российской Федерацией. Это наши друзья, это рынок для поставки наших товаров, это рынки, откуда мы покупаем энергоресурсы и т.д. Для нас важно быть в хороших отношениях с нашим стратегическим партнером Россией. К сожалению, не исключено, что антироссийская политика нынешнего молдавского руководства может привести к каким-то обратным реакциям со стороны РФ. Но я очень надеюсь, что российские партнеры понимают всю ситуацию и не станут наказывать простых граждан за ошибки этих временщиков у власти", - написал он в Telegram-канале.

В июне спикер парламента Молдавии и председатель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что жители республики должны расстаться "с иллюзией о тысячелетней дружбе с Россией". Отношения между Кишиневом и Москвой похолодели после избрания президентом республики Майи Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в Москву, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений. Среди них она назвала экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако визит так и не состоялся, руководство Молдавии стало игнорировать встречи в рамках СНГ, а с началом спецоперации на Украине заняло сторону Запада и начало резко критиковать Москву. С 2022 года в республике запрещено вещание ряда российских СМИ, создается национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев неоднократно обвиняет Москву. Диалог между государствами поддерживается на уровне посольств.

Вместе с тем опубликованный накануне опрос молдавской социологической компании Intellect Group показал, что большинство граждан Молдавии (57%) не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Поддерживают разрыв отношений с РФ 16,4% опрошенных, остальные не ответили на этот вопрос.