Суд отправил на лечение устроившего стрельбу в Копенгагене в 2022 году

Молодой человек признался в содеянном, но утверждал, что был психически болен во время совершения преступления

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Городской суд Копенгагена в среду приговорил 23-летнего мужчину, который застрелил в июле 2022 года трех человек в торговом центре датской столицы, к психиатрическому лечению в больнице строгого режима Зикринген. Срок окончания лечения не называется, сообщает агентство Ritzau.

Суд, изучив рукописные заметки, найденные в доме осужденного, установил, что стрельба в центре была спланирована. Молодой человек признался в содеянном, но утверждал, что был психически болен во время совершения преступления.

3 июля 2022 года в полицию Копенгагена поступило сообщение о стрельбе в торговом центре "Филдс" на южной окраине города. Вскоре возле центра стражи порядка задержали молодого датчанина, при нем была винтовка. Три человека были убиты - 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Четверо были тяжело ранены, среди них были двое подданных Дании и двое - Швеции. Следствие сочло, что жертвы были случайными, и что преступник действовал в одиночку.