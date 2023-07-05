Иран заявил о готовности выполнить все имеющиеся договоренности с Азербайджаном

Глава МИД Ирана указал на "значительное расширение" взаимодействия между двумя странами

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Иран готов выполнять все имеющиеся договоренности с Азербайджаном в связи с "преодолением некоторых недоразумений" в двусторонних отношениях. С таким заявлением выступил в среду министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В связи с формированием позитивной атмосферы в отношениях между странами, особенно после преодоления некоторых недоразумений, Иран заявляет о своей готовности выполнить все имеющиеся договоренности с Азербайджаном", - приводит слова Абдоллахияна иранское агентство Хабар-онлайн.

Глава МИД Ирана также отметил, что "взаимодействие между Ираном и Азербайджанской Республикой в последнее время значительно расширяется".

Глава внешнеполитического ведомства на данный момент находится в Баку, где принимает участие в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Отношения между Баку и Тегераном особенно обострились после совершенного в январе этого года вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит начальник охраны диппредставительства, а двое его коллег получили ранения. После инцидента азербайджанское посольство приостановило дипломатическую деятельность, а большая часть его сотрудников и члены их семей были эвакуированы в Азербайджан. В диппредставительстве оставались только пять дипломатов, которые охраняли административное здание и имущество посольства, однако не вели дипломатическую деятельность.

В начале апреля Азербайджан объявил персонами нон грата четверых сотрудников посольства Ирана в Баку. Ответный шаг предприняла и иранская сторона, также выслав четверых азербайджанских дипломатов.