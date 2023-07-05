Госслужба статистики Украины прекратила предоставлять ВСУ данные из-за кибератаки

Речь идет об информации, относящейся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Государственная служба статистики Украины подверглась кибератаке и временно прекратила передавать данные Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба статистического ведомства.

"Государственная служба статистики Украины подверглась кибератаке, - говорится в сообщении на странице службы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Приостановлено предоставление Генеральному штабу ВСУ статистических данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции".

По данным ведомства, из-за нарушения работы служба прекратила предоставлять статистические данные и органам власти Украины, СМИ, научным сообществам и другим заинтересованным организациям. Также сейчас нарушен централизованный учет деятельности предпринимателей, усложнено предоставление помощи налоговым органам по контролю деятельности компаний.