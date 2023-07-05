СМИ: представители Турции обсудят в Брюсселе заявку Швеции в НАТО

Встреча пройдет по инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщил телеканал TRT

СТАМБУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Главы МИД, службы разведки и официальный представитель президента Турции будут представлять Анкару на очередных переговорах по членству Швеции в НАТО. Они пройдут в Брюсселе 6 июля и станут последними перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе, который намечен на 11-12 июля, сообщает в среду телеканал TRT.

Встреча проводится по инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга. В ней примут участие представители Турции, Финляндии и Швеции. В состав делегации Анкары войдут министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и главный советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч. Фидан и Калын ранее участвовали в переговорах с Швецией, они придерживаются принципиальных позиций относительно членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе, отмечает TRT. Глава турецкого МИД сообщил накануне, что положение дел вокруг членства Швеции в НАТО "не является благоприятным" и он опишет его на встрече в Брюсселе.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО, требуя от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.