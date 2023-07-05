В НАТО заявили, что новые планы обороны альянса станут крупнейшим изменением за 40 лет

Они подразумевают новые структуру сил и мощности в оборонной промышленности, сообщил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ

БУХАРЕСТ, 5 июля. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля одобрят новые планы обороны альянса. Они станут крупнейшим изменением за 40 лет, и подразумевают новые структуру сил и мощности в оборонной промышленности, сообщил в среду заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью телеканалу Digi24.

"Лидеры одобрят новое поколение планов обороны НАТО - крупнейшее изменение за последние 40 лет, - сказал он. - Новая структура сил, больше сил с высоким уровнем подготовки и готовности, новые командования, новые мощности в оборонной промышленности, новая философия обороны и сдерживания".

Отвечая на вопрос о том, блокирует ли Турция эти планы обороны, Джоанэ сказал: "Ведутся переговоры, каждый раз такие документы носят политический и стратегический характер, но мы убеждены, что лидеры одобрят эти планы. <...> Мы убеждены, что и на политическом уровне эти переговоры будут завершены".

Заместитель генсека альянса сообщил также, что на саммите будет принято решение о том, что показатель в 2% ВВП на нужды обороны будет не целью, а обязательством стран-участниц НАТО.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Кишинева, Джоанэ отметил, что в отношении нейтральной Молдавии "мы не можем говорить о гарантиях безопасности, но, в частности, европейский путь Республики Молдова предполагает развитие отношений с ЕС и НАТО в сфере безопасности". "Мы не видим военных ресурсов России, которые ставили бы под угрозу территориальную целостность Республики Молдова, - добавил он. - Речь идет о психологическом давлении".

Касаясь Украины, заместитель генсека альянса отметил, что в Вильнюсе между НАТО и Киевом будет установлен новый уровень политических отношений. "От комиссии НАТО - Украина мы перейдем к совету НАТО - Украина, что является другим политическим инструментом, - сказал он. - Мы будем работать над пакетом помощи и, да, идут дискуссии на уровне ряда участников о формулировании гарантий безопасности, которые обеспечат координацию и предсказуемость до тех пор, пока [Украина] не станет членом НАТО. <...> А когда условия будут выполнены, у Украины есть все шансы стать в подходящий момент членом НАТО".