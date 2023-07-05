Его первое заседание на уровне глав государств пройдет в Вильнюсе 12 июля, отметили в альянсе

БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина - НАТО (СУН), первое заседание которого состоится в Вильнюсе 12 июля - на второй день саммита глав государств и правительств альянса. Об этом говорится в официальной повестке дня саммита, полученной ТАСС в пресс-службе НАТО.

"12 июля с 13:00 до 15:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) - встреча Совета Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. Открытое вступительное слово генерального секретаря НАТО [Йенса Столтенберга]", - говорится в документе.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашения в альянс, но страны НАТО "в оставшиеся до саммита дни найдут формулировки, которые не разочаруют Украину".

Информацию о ведущейся работе по превращению существующей Комиссии НАТО - Украина (КНУ) в Совет Украина - НАТО уже представили разные государства альянса. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что в этом органе Украине должна получить "равноправный статус" со странами НАТО.

Идея "равноправия" в Совете Украина - НАТО - это калька механизма, который был реализован в рамках Совета Россия - НАТО (СРН), созданного 28 мая 2002 и последний раз собиравшегося 12 января 2022 года. Ее суть заключается в том, что формально по статусу все участники этого совета равны и говорят каждый от своего имени, а не так, как это происходило в Комиссии НАТО - Украина, где Киев вел диалог не просто со странами - членами НАТО, а с единой организацией, в формате "НАТО плюс один". То есть Украина просто ставится перед фактом коллективных решений альянса.

На практике эта "равноправная система" оказалась несостоятельна. Три последних постпреда России при НАТО, которые работали в СРН (Константин Тоцкий, Дмитрий Рогозин, Александр Грушко), неоднократно подчеркивали, что, выступая в совете "от своего имени", страны НАТО в реальности всегда высказывали консолидированную позицию альянса. Более того, никакого влияния на принятие решений внутри НАТО эта структура не оказывала, что свело ее эффективность на нет в конечном итоге.