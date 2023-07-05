Президент Литвы считает, что Вильнюс переплатил за подготовку к саммиту НАТО

Гитанас Науседа заявил, что "готовиться к нему можно было заранее, что позволило бы сколько-то сэкономить"

ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. Организаторы саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, при более хозяйственном подходе могли заплатить за подготовку к нему меньше. К такому мнению после посещения в среду выставочного центра "Литэкспо", который будет основной площадкой встречи Североатлантического альянса в верхах, пришел президент Литвы Гитанас Науседа.

"Дата проведения саммита была известна давно. Готовиться к нему можно было заранее, что позволило бы сколько-то сэкономить", - сказал он журналистам. В любом случае, как утверждал литовский лидер, "эти инвестиции в самое крупное в истории Литвы событие сделаны разумно и послужат на пользу имиджа страны". Общий бюджет проведения двухдневного саммита составляет €17 млн.

Дворец выставок и конгрессов "Литэкспо" расширен на треть за счет дополнительных пристроек и перепланировки. Появились 43 дополнительных помещения, оборудованных в соответствии с требованиями протокола НАТО по безопасности. Полезные площади увеличились с 18,5 тыс. кв. м до 24 тыс. кв. м. Для членов делегаций и представителей СМИ оборудованы 2 тыс. рабочих мест.

"Литэкспо" с пятью экспозиционными и 10-ю конференц-залами, как правило, является местом проведения крупных выставок. Однако здесь состоялось и несколько значимых мероприятий: в 2008 году - встреча министров обороны стран НАТО, в 2013 году - встреча в верхах в рамках программы ЕС "Восточное партнерство" и другие мероприятия в рамках полугодового председательства Литвы в Совете Евросоюза.