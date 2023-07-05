5 июля, 15:28
Военная операция на Украине

МО Польши сообщило об обеспечении безопасности поставок Украине британской системой ПВО

Глава ведомства Мариуш Блащак выразил признательность за размещение Sky Sabre в стране

ТАСС, 5 июля. Система ПВО Sky Sabre, предоставленная Польше Великобританией, обеспечивает в республике безопасность поставок оружия и другой западной помощи Украине. Об этом заявил в среду польский министр обороны Мариуш Блащак на совместной пресс-конференции в Лондоне с британскими главами МИД и Минобороны.

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Глава МО Польши выразил признательность за размещение этого вооружения в стране. По его словам, "подразделение Sky Sabre занимается охраной базы в Жешуве, через которую проходит помощь Украине".

Ранее Великобритания разместила в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияПольшаВоенная операция на Украине
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