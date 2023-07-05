В Финляндии выбрали нового министра экономического развития

По данным Yle, им стал Вилле Рюдман

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Вилле Рюдман из партии "Истинные финны" займет пост министра экономического развития Финляндии. Об этом в среду сообщил телеканал Yle.

По его информации, "Истинные финны" заявили, что решение по кандидатуре Рюдмана было принято единогласно. Он будет занимать эту должность два года, после чего его сменит другой министр, утверждает Yle.

После 20 лет пребывания в Национальной коалиционной партии (НКП) в начале 2023 года Рюдман ее покинул из-за заявлений газеты Helsingin Sanomat о его неподобающем поведении по отношению к женщинам и девушкам и перешел в партию "Истинные финны", сообщал телеканал.

Ранее его соратник по партии Вильгельм Юннила принял решение покинуть пост министра экономического развития из-за обвинений в использовании нацистской риторики.