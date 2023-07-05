МИД Абхазии: соглашение с РФ о двойном гражданстве подтверждает высокий уровень диалога

Глава ведомства Инал Ардзинба подчеркнул значимость этого решения для развития двусторонних отношений

СУХУМ, 5 июля. /ТАСС/. Соглашение о двойном гражданстве между Абхазией и РФ подтверждает высокий уровень диалога двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в среду после ратификации Советом Федерации этого соглашения, сообщает медиацентр МИД республики.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации соглашения между Москвой и Сухумом о двойном гражданстве, подписанного в сентябре 2022 года. Согласно документу, граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны. Также предусматривается, что лица, обладавшие гражданством Абхазии по состоянию на 26 августа 2008 года и сохранившие его до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

"Соглашение о двойном гражданстве - это очередное подтверждение наших братских отношений и высокого уровня диалога с Россией", - заявил Ардзинба.

Он также подчеркнул значимость двойного гражданства для развития двусторонних отношений.