Польша потребовала от НАТО решений в ответ размещение российского ТЯО в Белоруссии

Польский президент Анджей Дуда также заявил о необходимости реакции альянса на перемещение отрядов ЧВК "Вагнер" на белорусскую территорию

ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. Польша на саммите НАТО будет настаивать на принятии альянсом решений в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии и перемещения ЧВК "Вагнер" в эту страну. Об этом сообщил в среду польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой.

"Мы все знаем декларации президента РФ Владимира Путина о перемещении [российского тактического] ядерного оружия в Белоруссию, а также наемников из ЧВК "Вагнер" в Белоруссию. Это процессы, которые происходят сейчас. Мы не сомневаемся, что они коренным образом меняют ситуацию в области безопасности в нашем регионе", - заявил Дуда. "Поэтому мы точно будем поднимать эту тему на саммите НАТО и будем призывать наших союзников, чтобы альянс быстро принял решения в связи с этими угрозами", - отметил польский лидер.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем телеграм-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Путин в телеобращении назвал действия ЧВК "Вагнер" предательством. Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ.

Позднее Лукашенко сообщил, что он предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря "Вагнера" и пообещал ему полную безопасность и вывод сил ЧВК в Белоруссию. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, за несколько дней до попытки мятежа Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны РФ, после этого он был уведомлен о прекращении участия ЧВК "Вагнер" в специальной военной операции.

Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое ТЯО в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Лукашенко 23 июня заявил о том, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.