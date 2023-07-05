Рамапоса выиграл дело по иску против экс-президента ЮАР

В судебном решении говорится, что попытка Джейкоба Зумы привлечь действующего лидера страны по частному обвинению содержит скрытые мотивы

ПРЕТОРИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг удовлетворил в среду иск президента ЮАР Сирила Рамапосы, который добивался прекращения дела, инициированного против него бывшим главой государства Джейкобом Зумой. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

"Попытка Зумы привлечь Рамапосу к суду по частному обвинению содержит скрытые мотивы", - говорится в судебном решении. Одновременно Высокий суд признал недействительной повестку, направленную юристами Зумы на имя Рамапосы с вызовом в суд в качестве ответчика по обвинению в соучастии в уголовном преступлении. При этом суд обязал Зуму оплатить все судебные издержки.

Зума подал 16 декабря 2022 года иск в Высокий суд Гаутенга на Рамапосу, открыв против него дело в рамках частного обвинения. Эта норма судопроизводства используется в ЮАР истцами в случаях, когда прокуратура отказывается начать дело по их заявлению.

В своем иске Зума утверждал, что Рамапоса "соучаствовал в уголовных преступлениях, совершенных Билли Даунером". Последний до конца января 2023 года занимал пост государственного обвинителя на проходящем процессе против Зумы, который подозревается в коррупции. Зума обвинил Даунера, среди прочего, в публикации его персональных данных о состоянии здоровья, однако суд не нашел этому подтверждений.

Между тем процесс по делу Зумы продолжается в Высшем суде Питермарицбурга (провинция Квазулу-Наталь). Бывший президент обвиняется в мошенничестве (по 12 пунктам), коррупции (по четырем пунктам), рэкете и отмывании денег (по одному пункту). В случае признания бывшего главы государства виновным ему грозит до 25 лет лишения свободы. В центре разбирательства находится контракт на поставку боевых кораблей на сумму в $2,5 млрд, который французская компания Thales подписала более 20 лет назад с правительством ЮАР, и связанные с ним события. Прокуратура ЮАР обвиняет Зуму в получении от Thales на ежегодной основе взяток в размере 500 тыс. рандов ($30 тыс.).

Многочисленные судебные дела в отношении Зумы, начатые в 2005 году, периодически прекращались и возобновлялись снова. В мае 2009 года политик был избран президентом ЮАР, а весной 2014 года был переизбран на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под давлением очередных обвинений в коррупции. На посту главы государства его сменил Рамапоса.