Немецкий политик предложил принять в НАТО только некоторые части Украины

Михаэль Рот считает, что к территории альянса необходимо отнести те украинские регионы, которые находятся "под надежным контролем демократических киевских властей"

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот (Социал-демократическая партия Германии) полагает, что Украину следует принимать в НАТО по частям. Такую мысль он высказал в интервью еженедельной газете Die Zeit.

"Вместо ультиматумов или каких-либо угроз в адрес России я выступаю за то, чтобы несколько иначе трактовать договорные основы для включения Украины в состав НАТО. Я бы не ставил условием для приема идеальный мир [на территории страны]. К примеру, следовало бы сказать: те части Украины, которые находятся под надежным контролем демократических киевских властей, должны как можно скорее быть отнесены к территории НАТО. Для них в таком случае действовала бы пятая статья [о коллективной обороне]. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело", - полагает он.

Альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.