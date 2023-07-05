В Ираке похитили имеющую российское гражданство израильтянку Елизавету Цурков

По данным радио Kan, похищение организовали сторонники шиитского ополчения

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июля. /ТАСС/. Ирак несет ответственность за судьбу и безопасность Елизаветы Цурков - гражданки Израиля и России, пропавшей несколько месяцев назад. Такое заявление сделала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Елизавета Цурков - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживаемая шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Елизавета Цурков все еще жива, и мы считаем, что ответственность за ее судьбу и безопасность лежит на Ираке", - говорится в распространенном в среду заявлении канцелярии главы израильского кабмина.

В ведомстве сообщили, что "Елизавета ученая, она въехала в Ирак по российскому паспорту и по собственной инициативе в целях написания докторской диссертации и проведения научных исследований для Принстонского университета в США". "Инцидентом занимаются соответствующие органы Государства Израиль, приоритетом являются безопасность и благополучие Елизаветы Цурков", - отметили в канцелярии.

По информации радио Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований. До похищения Цурков проводила полевые исследования на территории Ирака и Ливана.