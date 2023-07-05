Постпред Сирии назвал санкции Запада против его страны "войной против прав человека"

Хайдар Али Ахмад отметил, что "предполагаемые исключения и льготы не оказали какого-либо влияния на ситуацию на местах"

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Односторонние санкции Запада против Сирии представляют собой "войну против прав человека и гуманитарных потребностей сирийцев", заявил постпред Сирии при женевской штаб-квартире ООН Хайдар Али Ахмад, выступая в среду на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека. Он также раскритиковал резолюцию о создании независимого учреждения по вопросам пропавших без вести в Сирии, принятую 29 июня Генеральной Ассамблеей ООН без консультаций и согласия его страны.

"Воздействие односторонних принудительных мер превратило их в прямую и всеобъемлющую войну против минимальных прав человека и гуманитарных потребностей всех сирийцев", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что "предполагаемые исключения и льготы [из санкций против Сирии], в том числе те, которые были объявлены после землетрясения, не оказали какого-либо влияния на [гуманитарную ситуацию] на местах, а скорее были лишь попыткой скрыть моральный провал" стран, объявивших санкции.

Коснувшись принятой 29 июня Генассамблеей ООН резолюции по вопросу о пропавших без вести в Сирии лицах, Хайдар Али Ахмад подчеркнул, что этот проект не получил консенсуса и его принятие "привело к созданию нового политизированного "учреждения".

"Хотел бы подчеркнуть, что правительство моей страны не участвовало в его создании и не будет участвовать в его работе, так как оно появилось без просьбы, одобрения или поддержки со стороны заинтересованного государства", - сказал глава сирийской дипмиссии. Явная цель создания этого органа "состоит в том, чтобы еще раз вмешаться во внутренние дела Сирии и оказать большее давление на ее народ", констатировал постпред САР.

В поддержку резолюции о создании независимого учреждения для выяснения судьбы пропавших без вести в САР лиц на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29 июня проголосовали 83 страны, против 11, воздержались 62. Среди голосовавших против были Сирия, Россия, Китай и Иран.