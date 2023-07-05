ООН заявила, что прогресса в работе СКЦ по движению судов в рамках зерновой сделки нет

Ранее в организации сообщали, что с 26 июня центр не одобрил ни одну из поданных заявок на проход в Черное море в рамках зерновой сделки

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Значительный прогресс в работе Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле в последнее время отсутствует, заявил на брифинге в среду заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Какого-либо заметного прогресса с момента наших последних сообщений [о работе СКЦ] нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

30 июня Хак сообщал, что с 26 июня СКЦ не одобрил ни одну из поданных заявок на проход в Черное море в рамках зерновой сделки.