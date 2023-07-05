Президент Гвинеи-Бисау пообещал Зеленскому посетить Украину

Умару Сисоку Эмбало заявил, что его беседа с лидером Украины была сосредоточена на решениях, которые необходимо рассмотреть для достижения мира

ПРЕТОРИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало сообщил в среду, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал посетить Украину.

"У меня только что был долгий телефонный разговор с президентом Зеленским, - отметил Умару Сисоку Эмбало в Twitter. - Беседа была сосредоточена на решениях, которые необходимо рассмотреть для достижения мира. Я пообещал ему в будущем посетить Украину".

Прошлой осенью Умару Сисоку Эмбало посетил Москву, где 25 октября был принят президентом России Владимиром Путиным. Как сообщала пресс-служба Кремля, они обменялись мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике. Обсуждались вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия - Африка в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.

Умару Сисоку Эмбало также заявил о готовности содействовать диалогу России и Украины. Он отметил, что африканские страны заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.