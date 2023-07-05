В ООН заявили, что оценки Гутерриша о перспективах урегулирования на Украине не изменились

Генсек ООН ранее сказал, что ни Россия, ни Украина не заинтересованы сейчас в прекращении конфликта

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Оценки ситуации с конфликтом на Украине генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не изменились, отметили в его офисе.

"Действительно, есть определенное развитие событий, включая усилия других стран и групп, которые мы поддерживаем. Но ситуация в целом такова, как он ранее вам обрисовал", - сказал в среду на брифинге заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак, отвечая на вопрос о выражении генеральным секретарем пессимизма по поводу перспектив урегулирования.

Ранее Гутерриш выступал с утверждением, что, по его мнению, ни Россия, ни Украина не заинтересованы сейчас в прекращении конфликта. Он также высказывал мнение о том, что в этой связи условия для мирного решения не созданы.