5 июля, 17:27
Военная операция на Украине

В ООН заявили, что оценки Гутерриша о перспективах урегулирования на Украине не изменились

Генсек ООН ранее сказал, что ни Россия, ни Украина не заинтересованы сейчас в прекращении конфликта

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Оценки ситуации с конфликтом на Украине генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не изменились, отметили в его офисе.

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"Действительно, есть определенное развитие событий, включая усилия других стран и групп, которые мы поддерживаем. Но ситуация в целом такова, как он ранее вам обрисовал", - сказал в среду на брифинге заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак, отвечая на вопрос о выражении генеральным секретарем пессимизма по поводу перспектив урегулирования.

Ранее Гутерриш выступал с утверждением, что, по его мнению, ни Россия, ни Украина не заинтересованы сейчас в прекращении конфликта. Он также высказывал мнение о том, что в этой связи условия для мирного решения не созданы. 

Теги:
УкраинаРоссияГутерриш, АнтониуВоенная операция на Украине
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