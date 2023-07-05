СМИ: объединенные ливийские силы создадут для охраны южных границ страны

По данным Al Hadath, эти силы задействуют в охране границы с Суданом, Чадом и Нигером

КАИР, 5 июля. /ТАСС/. Ливийские объединенные силы, в состав которых войдут отряды, подчиняющиеся военным структурам как на востоке, так и на западе страны, будут сформированы для охраны южных границ Ливии. Об этом в среду сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, военный комитет "5+5" (по пять военных представителей от западного и восточного регионов) "намерен подписать соглашение о создании совместных сил для обеспечения безопасности южных границ Ливии". Указывается, что эти силы будут задействованы в охране ливийской границы с Суданом, Чадом и Нигером.

Как отмечает Al Hadath, подписание соглашения в рамках комитета "5+5" состоится в Париже. Телеканал не сообщил о дате, на которую запланировано заключение договора.

Комитет "5+5" был создан в январе 2020 года по итогам проходившей в Берлине первой конференции по ливийскому урегулированию. К концу октября того же года его участники (запад страны в тот момент представляли военные от ныне распущенного Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа) подписали в Женеве соглашение о постоянном прекращении огня. Это стало прологом к тому, что уже в феврале 2021 года, после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны глава Правительства национального единства Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета Ливии, которые вскоре были приведены к присяге и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей были объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года, которые так и не состоялись.