СМИ: в сирийской Хасеке произошли столкновения между протурецкими группировками

По данным агентства SANA, жертвами вооруженных действий стали двое местных детей

БЕЙРУТ, 5 июля. /ТАСС/. Столкновения между поддерживаемыми Турцией формированиями вооруженной сирийской оппозиции произошли в районе города Рас-эль-Айн, расположенного в сирийской провинции Хасеке (северо-восток арабской республики). Об этом в среду сообщило агентство SANA со ссылкой на источники.

По их сведениям, стычки начались рано утром в среду и носили ожесточенный характер. В результате боевых действий по меньшей мере один из бойцов оппозиционных группировок погиб, еще несколько получили ранения. Кроме того, жертвами столкновений стали двое местных детей, пять мирных граждан пострадали.

Согласно версии агентства, конфликт между формированиями вспыхнул из-за "незаконной перевозки людей на территорию Турции".

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В этих городах и районах присутствуют часто враждующие между собой протурецкие формирования вооруженной сирийской оппозиции.

По данным сирийских государственных СМИ, среди бойцов лояльных Турции группировок, присутствующих в Рас-эль-Айне и окрестных деревнях, зачастую возникают конфликты по поводу распределения зон влияния и захвата имущества местных граждан, в результате чего страдает мирное население.