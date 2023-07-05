5 июля, 17:34

Глава МО Болгарии заявил, что визит Зеленского могут отменить из-за утечки

По данным БТА, болгарские СМИ ранее стали распространять информацию о возможном скором визите президента Украины в страну

СОФИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в республику может не состояться из-за утечки информации. Об этом в среду сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).

По его информации, болгарские СМИ стали со вторника распространять информацию о возможном скором визите Зеленского в Болгарию.

"Со вчерашнего вечера я не в курсе каких-либо дискуссий по этому вопросу. У меня была возможность в средствах массовой информации выразить сожаление по поводу утечки такой информации. Такого не должно произойти", - приводит БТА слова главы Минобороны. Он отметил, что если бы визит президента Украины был запланирован, утечка информации о нем стала бы достаточным условием для его отмены, сообщает БТА. 

Теги:
БолгарияУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация