В Пентагоне заявили о попытках ВМС Ирана захватить два нефтетанкера

По данным ведомства, военно-морские силы Ирана открыли огонь по одному из них в международных водах у берегов Омана

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Ирана якобы попытались захватить два нефтяных танкера и открыли огонь по одному из них в международных водах у берегов Омана. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Пентагона письменном заявлении.

"5 июля американские ВС предотвратили две попытки захвата нефтяных танкеров иранскими ВМС после того, как те открыли огонь в одном из инцидентов недалеко от побережья Омана. Оба инцидента произошли в международных водах", - утверждают в американском военном ведомстве.

В 01:00 по местному времени (совпадает с московским) корабль ВМС Ирана подошел к танкеру TRF Moss, который следовал под флагом Маршалловых островов и прошел через Ормузский пролив. По версии американских властей, иранские военнослужащие пытались якобы захватить судно, но, когда ВМС направили к танкеру эсминец McFaul, иранский корабль изменил курс.

Через три часа другой иранский корабль подошел к танкеру Richmond Voyager, который следовал из Объединенных Арабских Эмиратов через Ормузский пролив. Танкер подал сигнал бедствия. Иранские ВМС пытались высадиться на борт и захватить танкер, утверждали в Пентагоне. В документе говорится, что иранские военнослужащие требовали от экипажа остановить танкер, чтобы захватить судно, направлявшееся в США. Американские ВМС направили к месту инцидента McFaul, а также разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9, который заснял на видео, как иранские военнослужащие открыли огонь по танкеру.