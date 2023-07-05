Правительство Канады приостановит взаимоотношения в сфере рекламы с Facebook и Instagram

По словам министра по вопросам канадского наследия Пабло Родригеса, в настоящее время ведутся переговоры с целью разрешения конфликтной ситуации

ОТТАВА, 5 июля. /ТАСС/. Канадские власти намерены приостановить взаимоотношения в сфере рекламы с Facebook и Instagram (запрещены в РФ) из-за недовольства решением корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) по СМИ Канады. Об этом в среду сообщил телеканал CTV со ссылкой на министра по вопросам канадского наследия Пабло Родригеса.

При этом, по словам министра, между Оттавой и Meta в настоящее время ведутся переговоры с целью разрешения конфликтной ситуации.

23 июня Сенат Канады одобрил закон, обязывающий платить за трансляцию контента местных изданий на площадках Meta. Новые нормы обязывают цифровые платформы заключать коммерческие соглашения с канадскими СМИ в отношении их публикаций, размещенных в соцсетях. Эта мера призвана поддержать канадских журналистов, поскольку отрасль переживает кризис: с 2008 года в стране закрылось более 450 различных СМИ. После этого Meta приняла решение сделать публикации канадских СМИ недоступными для пользователей Facebook и Instagram.

На прошлой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что разочарован таким решением американской корпорации, которая, по его словам, "отказывается платить справедливую цену".