Нетаньяху заявил, что силовики Израиля вернутся в Дженин, когда в город вернется террор

Израильские военные ранее завершили вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев после завершения продолжавшейся два дня контртеррористической операции

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что израильские военные вернутся в город Дженин на Западном берегу реки Иордан, если туда вернется террор после двухдневной контртеррористической операции.

"Я заявляю здесь и сейчас: если Дженин вернется к террору, мы вернемся в Дженин, и это произойдет гораздо быстрее и в гораздо большем масштабе", - распространила высказывания премьера, сделанные им в среду в ходе посещения базы ВВС Пальмахим, его канцелярия.

"Мы отняли у террористов чувство защищенности, они думали, что Дженин - город-убежище, но это уже не так", - продолжил Нетаньяху, комментируя длившуюся два дня операцию военных.

В среду израильские военные завершили вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев в Дженине после завершения продолжавшейся два дня контртеррористической операции в этом палестинском городе на Западном берегу.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. Во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что за два дня операции военные положили конец "производственной площадке терроризма" в этом палестинском городе. В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.