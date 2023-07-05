Sky: спутниковые снимки не показали наличия взрывных устройств на крыше Запорожской АЭС

Телеканал отмечает, что ему не удалось верифицировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы разместила предметы, "похожие на взрывчатку", на крыше энергоблоков

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Спутниковые снимки американской компании Planet Labs не показали наличия взрывных устройств на крыше двух энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил в среду британский телеканал Sky News, который опубликовал снимки.

"Мы провели визуальное сравнение спутниковых изображений, которые были сделаны сегодня, с более старыми - от начала июня. Между снимками крыш энергоблоков 3 и 4 нет очевидных различий, однако взрывные устройства могут быть достаточно небольшими, чтобы их не было видно на таких фотографиях", - заявил редактор Sky News Адам Паркер, специализирующийся на сборе и анализе данных из открытых источников.

Телеканал отмечает, что ему не удалось верифицировать сделанное вечером 4 июля заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы разместила предметы, "похожие на взрывчатку", на крыше энергоблоков Запорожской АЭС.

Ситуация вокруг ЗАЭС

До этого - накануне состоявшегося 23 июня визита в РФ главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси - Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений. 5 июля эксперты МАГАТЭ запросили дополнительные права доступа на ЗАЭС, чтобы убедиться в отсутствии мин или взрывчатых веществ на ее территории. Среди прочего им требуется доступ на крыши реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения на станции

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.