Напряженность на ЗАЭС и тайные операции ЦРУ. События вокруг Украины

Напряженная обстановка сохраняется вокруг Запорожской АЭС ввиду возможных провокаций со стороны Киева, последствия диверсии могут быть катастрофичными, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, эксперты организации не обнаружили признаков минирования станции российской стороной.

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен выразила обеспокоенность возможным непродлением действия зерновой инициативы после 17 июля. Россия пока не приняла окончательное решение по этому вопросу, но пока оснований для продления сделки нет, указал Песков.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США активно участвует в конфликте на Украине и выступает в качестве "основного переговорщика", сообщил журнал Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска в минувшие сутки отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях, а также продолжали активные боевые действия на краснолиманском и купянском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Общие потери противника составили порядка 760 военнослужащих.

Уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе три артиллерийские системы М777 производства США и две самоходные артиллерийских установки Krab польского производства.

Обстрел Макеевки

ВСУ подвергли Макеевку в ДНР массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня. В результате погиб местный житель, пострадали по меньшей мере 68 человек, в том числе трое детей, получивших легкие ранения осколками стекла, сообщили местные власти.

По их данным, повреждения получили девять учреждений здравоохранения и несколько жилых домов.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Сотрудники МАГАТЭ в ходе проведения последних проверок на Запорожской АЭС не выявили признаков деятельности по минированию станции, заявил гендиректор организации. Он добавил, что эксперты агентства запросили дополнительный доступ к нескольким объектам ЗАЭС. "В частности, необходим доступ на крыши реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения на станции", - уточнил Гросси.

Обстановка вокруг ЗАЭС напряженная, велика угроза диверсий со стороны киевского режима, указал пресс-секретарь президента РФ, добавив, что последствия диверсий могут быть катастрофичными. Он отметил, что Киев "неоднократно продемонстрировал свою готовность не гнушаться ничем". "Совсем недавно мы это видели в ходе подрыва Каховской ГЭС тоже с ужасающими последствиями, поэтому, конечно, принимаются все меры для противодействия такой угрозе", - сказал Песков.

НАТО не располагает информацией о предстоящем нападении на ЗАЭС, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. "Нет информации, которая подтверждала бы неминуемость таких действий, которые были бы безответственными и означали бы огромную эскалацию", - сказал он в интервью телеканалу Digi24. "Мы не видим в этот момент непосредственной угрозы", - добавил Джоанэ.

Зерновая сделка

Генсек UNCTAD выразила обеспокоенность возможным непродлением действия зерновой инициативы после 17 июля. По ее словам, ООН "привержена тому, чтобы предпринимать все усилия для продолжения действия этих соглашений". Гринспен сообщила, что может посетить Россию до 17 июля, добавив, что поездка "пока не подтверждена".

Анкара выступает за продление зерновой сделки, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, сделка "помогла предотвратить мировой продовольственный кризис".

Часть зерновой сделки по российскому экспорту не выполнена, поэтому оснований для продления договоренности сейчас не усматривается, заявил Песков. Он уточнил, что Россия еще официально не объявляла о своем решении насчет судьбы сделки. "Мы объявим о нем своевременно, пока еще время есть", - сказал представитель Кремля.

Украина как полигон

Боевые действия на Украине дали возможность западным партнерам протестировать свое вооружение в прямом столкновении с российским, рассказал газете Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, западные союзники Киева "могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нуждается ли в модернизации". "Для мировой военной промышленности лучшего полигона не придумаешь", - отметил Резников.

Глава украинского Минобороны признал, что партнерам Киева приходится постоянно "искать контрмеры", поскольку специалисты российских войск учатся противостоять западной технике. Он указал, что у корректируемых по GPS артиллерийских снарядов и ракет для MLRS высокая точность, однако российские силы имеют в распоряжении серьезные системы радиоэлектронной борьбы и нашли способы глушить сигналы для наведения.

Киев недоволен

Боевые действия, которые сейчас идут на Украине, стали для Запада "золотым лотерейным билетом", потому что "борьбу с его стратегическим противником ведет третья страна на своей территории", заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он упрекнул западных партнеров в том, что решения о поставках Украине вооружения принимаются, по мнению Киева, слишком медленно. "Каждое решение приходится буквально выгрызать зубами, теряя месяцы на пустую болтовню и лоббистские информационные кампании. Фантастика", - возмутился Подоляк.

Украина и НАТО

Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина - НАТО, первое заседание которого состоится в Вильнюсе 12 июля - во второй день саммита глав государств и правительств альянса.

Согласно официальной повестке саммита, в заседании также примет участие Швеция, являющаяся кандидатом на вступление в альянс.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Киев не получит в Вильнюсе приглашение в альянс, но страны НАТО "в оставшиеся до саммита дни найдут формулировки, которые не разочаруют Украину".

Операции ЦРУ

ЦРУ активно участвует в конфликте на Украине и выступает в качестве "основного переговорщика", сообщил журнал Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки. "На Украине идет тайная война с тайными правилами <...>, что требует от ЦРУ играть огромную роль в качестве основного шпиона, переговорщика, поставщика, разведчика", - привело издание высказывание высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Джо Байдена.

По словам еще одного представителя американского разведсообщества, "ЦРУ очень активно участвует в конфликте, не нарушая при этом основного обещания администрации Байдена", что американские военные не будут участвовать в конфликте напрямую.

Как отмечает Newsweek, для оказания секретной помощи Киеву США создали две сети по доставке грузов, одна из которых тайная. Так, суда доставляют товары в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши, откуда груз доставляют на Украину на автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте. Журнал указывает также, что коммерческие самолеты тайно пересекают Центральную и Восточную Европу, "перевозя оружие и поддерживая операции ЦРУ".