Тайвань откроет торговое представительство в Мумбаи

В настоящее время в Индии работают два представительства Тайваня: в Нью-Дели и Ченнаи

ГОНКОНГ, 5 июля. /ТАСС/. Тайвань намерен открыть представительство по экономическим и культурным вопросам в Мумбаи. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении внешнеполитического ведомства острова.

Оно будет отвечать за сотрудничество между Тайванем и западными регионами Индии, а также заниматься проектами взаимодействия по технологиям, а также культурными и гуманитарными обменами. Кроме того, представительство будет отвечать за оформление виз, заверение документов и оказывать помощь прибывшим с Тайваня бизнесменам и туристам в индийских штатах Гоа, Гуджарат, Мадхья-Прадеш, Махараштра, а также в союзной территории Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу.

В настоящее время в Индии работают два представительства Тайваня: одно из них расположено в Нью-Дели, а другое было открыто в 2012 году в Ченнаи.

По итогам 2022 года товарооборот между Индией и Тайванем составил около $8,45 млрд, продемонстрировав рост около 9,8% в годовом выражении. Основными статьями экспорта Индии на Тайвань являются энергоресурсы, алюминий, железо и сталь. В то же время остров поставляет в эту страну полупроводники и продукцию машиностроения. Инвестиции Тайваня в Индию достигли $1,2 млрд. В основном эти капиталовложения были связаны с производством мобильных телефонов, электроники, автозапчастей, текстиля и с машиностроением.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.